Беларусь через месяц после протестов - репрессии продолжаются

Через месяц после Дня воли - неофициального праздника, который отмечают 25 марта - в Беларуси продолжаются суды над участниками акций протеста против "налога на тунеядцев", а также выступлений в защиту урочища Куропаты с захоронениями жертв сталинских репрессий.

По данным правозащитного центра "Весна", в списке преследуемых - более 900 человек. 400 из них уже получили административные штрафы и "сутки". Среди них - обычные граждане, политики, активисты, правозащитники, блогеры и журналисты независимых СМИ.

Возрождение "Белого легиона" государственными СМИ

Под арестом в СИЗО КГБ и СИЗО №1 в Минске находятся и 19 человек из 35, проходящих по "делу "Белого легиона" - прекратившей существование военно-патриотической организации. Об этом 12 апреля сообщила газета "Советская Белоруссия". Им инкриминируется статья 287 УК "Создание незаконного вооруженного формирования". Появление в конце марта этого дела вызвало недоумение у многих, учитывая, что "Белый легион" не действует уже около 10 лет.

"Видя, что накал социальных протестов в марте не снижается, власти решили показать народу вооруженную группировку, чтобы резко снизить гражданскую активность”, - объясняет DW ситуацию политический обозреватель Валерий Карбалевич. Он вспоминает, что после декабря 2010 года, когда в последний раз была жестоко подавлена массовая акция протеста против несправедливых выборов, страха у общества хватило на 7 лет - до нынешней весны. Поэтому власти опять решили "напугать, но так, чтобы было неповадно на годы вперед".

Эксперт подчеркивает, что аресты активистов "Молодого фронта" и бывших членов организации "Белый легион" начались 21 марта - сразу после заявления Александра Лукашенко о будто бы раскрытых фактах "подготовки вооруженных боевиков" в лагерях под Осиповичами, в Бобруйске, на Украине, в Литве и Польше. В госСМИ по этому поводу писали, что спецслужбы предотвратили теракт, якобы планировавшийся в День воли. А телеканал "Беларусь-1" показал фильм "Белый легион черных душ", в котором были продемонстрированы предметы, похожие на настоящее оружие, и тренировки участников военизированных лагерей.

Иллюстрация для заявлений Лукашенко

"Дело "Белого легиона" Карбалевич называет "новым явлением в истории политических репрессий Беларуси". "Если раньше политические дела возбуждались по признакам действия, как в 2010 году, когда были выбиты двери в Доме правительства, то тут фактов действий нет, зато есть разоблачительный телефильм с сомнительными картинками, в котором еще до суда вынесен приговор - виновны", - говорит политолог. По его словам, так было в Советском Союзе, когда "дела людям шили из ничего", сейчас же из тех, кто "тренируется, учится стрелять, ездит на Украину и говорит по-белорусски, слепили боевиков".

С тем, что уже не действующую организацию "Белый легион" власти пользуют как страшилку, согласен и специалист по проблемам безопасности, руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников. Он отмечает, что в рамках уголовного расследования были задержаны в том числе и члены бобруйского спортивно-патриотического клуба "Патриот", который работал легально в рамках планов, утвержденных местным исполкомом. "Так что дело "легионеров" - это картинка для слов Лукашенко про боевиков, чтобы припугнуть население дестабилизацией в случае продолжения протестов", - заявил DW эксперт.

Беларусь между Россией и Западом

В то же время оба эксперта сходятся на том, что отношения с Западом Минск рвать не захочет, "чтобы иметь определенный противовес давлению со стороны Москвы". "Белорусское руководство знает, что возврат к репрессивным практикам будет иметь печальные последствия для получения финансовой поддержки Запада", - говорит Поротников.

Он убежден - власти поняли, что, показав "разоблачительный" фильм про "Белый легион", совершили глупость, и попытаются выкрутиться из этой ситуации. Поэтому аналитик Belarus Security Blog прогнозирует: "Приговор (задержанным по делу о создании незаконного вооруженного формирования - Ред.) может быть обвинительным, но лишение свободы будет условным или с отсрочкой наказания". "Скорее всего власти применят ограниченный вариант давления - без появления политических заключенных", - добавляет Валерий Карбалевич.

Он считает, что по этой причине по "делу "Белого легиона" под подписку о невыезде были выпущены лидер "Молодого фронта", дважды побывавший в статусе политзаключенного Дмитрий Дашкевич и активист Сергей Пальчевский. Изменена мера пресечения под стражей до суда также в отношении анархиста Вячеслава Косинерова, которого обвиняют по уголовной статье за акцию против произвола милиции.

Нервный срыв белорусского президента

Отвечая на вопрос DW, чего добился Минск возвратом к массовым репрессиям, Валерий Карбалевич заявил, что вряд ли "история про "боевиков" даст эффект внутри страны, на который рассчитывали власти". Политолог уверен: сочувствие к акциям протеста было у многих белорусов, а в фильме БТ протестующие представлены как участники вооруженного заговора, так что "люди в это вряд ли поверят".

Выяснилось также, что власти фактически потеряли монополию на СМИ. Репортажи с протестных акций, которые в интернете вели независимые журналисты, посмотрели около двух миллионов человек. Кроме того, у руководства страны резко падает авторитет в обществе из-за ухудшения социально-экономической ситуации , "и теперь, что бы ни делали наверху, все будет работать не в пользу властей", - заключает Карбалевич.

В свою очередь, Андрей Поротников отмечает, что репрессии поставили "жирный крест на потеплении отношений с Западом" - доверие к Минску утеряно. "Во-первых, стало ясно, что прозападный курс, которого якобы придерживается глава МИД Беларуси Владимир Макей, - это миф. Он банальный исполнитель воли руководства, а не влиятельная фигура; на Западе говорится одно, а в стране делается другое", - подчеркивает эксперт.

Во-вторых, в итоге последних событий для Минска выросли инвестиционные и политические риски. И в-третьих, еще неизвестно, как будет реагировать Украина на обвинение в подготовке боевиков на ее территории и на удержание под арестом двух ее граждан.

Виновником сложившейся ситуации Поротников считает руководителя Беларуси. Его действия он назвал "нервным срывом на почве не очень хорошей экономической ситуации. Это глупость, которая хуже преступления".