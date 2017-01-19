Беларусь бьет рекорды по снижению реальных денежных доходов населения

Белорусские новости
четверг, 19 января 2017 г. 15:15
По итогам одиннадцати месяцев 2016 года произошло самое значительное падение реальных доходов населения Беларуси за последние два года.
© Reuters/Scanpix

Согласно данным Национального статистического комитета, реальные располагаемые денежные доходы жителей Беларуси (за вычетом налогов, сборов и взносов, с учетом инфляции) за январь-ноябрь 2016 года снизились на 7,5% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года, пишет интернет-газета naviny.by

Доходы населения уменьшаются с 2015 года. В январе 2016 года снижение составило 5,4% к январю 2015 года, в январе-феврале к аналогичному периоду предшествующего года — 6,4%, январе-марте — 6,5%, январе-апреле — 6,8%, январе-мае, январе-июне и январе-июле — 7%, январе-августе — 7,1%, январе-сентябре — 7,2%, январе-октябре — 7,3%.

Минэкономики ранее ожидало, что реальные располагаемые денежные доходы населения в первом квартале 2016 года снизятся на 1,5% к соответствующему периоду 2015 года, в первом полугодии будут на прошлогоднем уровне, по итогам девяти месяцев — вырастут на 0,1%, по итогам года — на 0,5%.

17 ноября 2016 года на пресс-конференции для российских журналистов Александр Лукашенко вновь заявил о необходимости увеличения зарплат в валютном эквиваленте до 500 долларов. «В 2017 году — умереть, но надо выйти на 500 долларов… Я буду делать все для того, чтобы мы вышли на 500», — сказал он.

Министр экономики Владимир Зиновский, отвечая в конце ноября на вопросы журналистов, заявил, что повышение средней зарплаты до 500 долларов в будущем году — «это крайне тяжелая задача».

Комментируя причины такого значительного падения денежных доходов населения, руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук назвал сокращение инвестиций, падение конкурентоспособности белорусской экономики и производительности труда, отток предпринимателей и их материальных активов, продолжение потерь белорусских производителей на внешних рынках.

«Надо признать, что уровень доходов, который заявлен властями, носит скорее политический и идеологический характер, но никак не был обусловлен четким экономическим фундаментом. Сейчас идет адаптация того, что мы можем зарабатывать, к тому, что мы зарабатываем на самом деле», — сказал Романчук.

При этом он считает, что неоднократное повторение Александром Лукашенко задачи для правительства в 2017 году достичь среднего уровня зарплат в 500 долларов«является всего лишь мантрой».

«Эта мантра никакого теоретического и практического расчета не имеет. Это лишь заявления о том, что надо жить дружно, богато и с хорошим здоровьем», — заявил экономист.

На вопрос о возможности выполнения заложенного программой социально-экономического развития на 2016-2020 годы роста реальных располагаемых денежных доходов населения в 2020 году по отношению к 2015 году на 9,5-11,6% Романчук отметил, что в момент принятия этой программы уже было очевидно, что этот документ мертвый, и уже сейчас чиновники ищут причины, чтобы ее не выполнить.

«Без реформ никакой рост денежных доходов населения невозможен. Он может произойти, если мы в этом году начнем эффективное обновление, модернизацию, реформы. Если мы выполним то, что еще в 2015 году говорил Лукашенко о радикальном сокращении роли государства в управлении экономики, о планах по развитию предпринимательства, о том, что в белорусскую экономику надо взять все самое лучшее из мировой практики. Но это с тем человеческим капиталом и мотивацией, которые у нас есть, к сожалению, невозможно», — отметил эксперт.

По его расчетам, если ни на что не влиять, то к 2020 году по доле ВВП на душу населения Беларусь скатится к уровню 2005 года: «Скорее, мы катимся в прошлое, и скорость этого процесса зависит от концентрации глупости в экономической политике».

Белорусские новости
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