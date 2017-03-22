Атака на Беларусь накануне Дня Воли - жуть или фейк?

Ряд сообщений о жутких провокациях подобны фейкам. Но в стране продолжаются задержания оппозиционных активистов.

В ночь на 20 марта на белорусско-украинской границе, судя по официальным белорусским сообщениям, черный "джип" сбил пограничный шлагбаум, преодолел выдвинутые пограничниками препятствия и, поврежденный, рванул в сторону Беларуси.

Джип задержали на белорусской территории через 18 километров - судя по видео белорусского Госпогранкомитета, в яростной атаке, с "запиканной" на видео нецензурной бранью, с задержанием еще не опознанных двоих и поиском умыкнувшего третьего злоумышленника. В машине, как было объявлено, обнаружен пистолет ТТ с двумя заряженными обоймами и то ли пластид, то ли тротил - в общем, что-то крайне опасное.

Украинские пограничники через пару часов распространили заявление и видео, из которых следует, что задержанный в Беларуси джип украинский погранпункт не пересекал - ни на въезд, ни на выезд.

Пограничники двух стран в течение полусуток проанализировали ситуацию и составили протокол о том, что белорусская сторона отказывается от утверждений, будто джип со злоумышленниками и оружием двигался из Украины. Стороны отметили, что между белорусским и украинским пограничными КПП есть белорусское село Александровка, не отмечая, впрочем, в совместном протоколе, что джип (номера которого не объявляют белорусские власти) в Александровке мог побывать.

"Ненужным популизмом" назвал обнародование украинской стороной этого протокола официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Официальная белорусская пресса и президент Лукашенко в этот момент говорили об атаках на белорусскую стабильность со стороны Украины, Запада и местных недовольных, "пятой колонны", субсидируемой, по утверждению Лукашенко, коварным Западом и ближайшими соседями - Польшей и Литвой.

Радиация, военные лагеря и японец-террорист

Осада Беларуси 20-21 марта велась по всему территориальному периметру: кроме атаки боевиков на украинской границе, в страну транзитом проник самолет, следовавший из Армении в Европу с превышением уровня радиоактивного загрязнения в багаже. На погранпункте в Бресте обнаружена ручная граната, начиненная неведомым порошком. В минском аэропорту по прилету из Киева был возвращен обратно с запретом въезда в страну Шамиль Цунеока Танака — 47-летний японец-мусульманин, называющий себя журналистом-фрилансером.

О японце тут же сообщили, что замечен в связях с ИГ и отмечен в работе в "горячих точках", коей Беларусь пока не является.

Самолет с "фонящим" радиоактивным грузом пропустили в страну назначения - документы на груз оказались в порядке, хотя значительная часть опаленных Чернобылем белорусских потребителей официальных новостей вряд ли обратила внимание на информацию об отправке опасного груза, размещенную как-то незаметно, постскриптум после пугающих сообщений.

Что там стало с ручной гранатой, обнаруженной в Бресте, не успели проследить даже самые дотошные: президент Лукашенко во вторник оглушил белорусов новостью о найденных под Бобруйском и Осиповичами лагерях оппозиционеров-боевиков.

"Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря - в Украине. По-моему, в Литве или в Польше, не буду утверждать, но где-то там, - рассказывал Александр Лукашенко, встречаясь с рабочими в Могилеве. - Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием".

Белорусское телевидение подкрепило слова президента сюжетом о попытке провоза через границу еще и полусотни патронов.

Самый главный боевик?

К ночи на среду социальные сети и сайты независимых СМИ сообщили о задержании в Минске Мирослава Лозовского - степенного вида мужчины, помощника директора издательства "Книгосбор".

Связь с Лозовским друзья и родные потеряли в конце рабочего дня, а в восемь вечера, как сообщила его невеста Светлана, сильно избитого Лозовского привезли в его квартиру для обыска люди в масках.

Обыск длился два часа, конфисковано спортивное снаряжение, компьютер и Светланин планшет, сувенирные ножи и предметы с украинской символикой. Официальная причина задержания и обыска не объяснялась.

Мирослав Лозовский в начале 90-х был одним из организаторов "Белого Легиона" - подпольной организации, активисты которой не по-детски пугали власти на уличных акциях в 1996-1999 годах.

"Белый Легион" прекратил свое существование в начале 2000-х. Имя "Легиона" всплыло было в 2008-м, когда бывших руководителей задержали правоохранительные органы при расследовании взрыва, произошедшего во время концерта в День независимости - День республики 3 июля 2008 года. Задержанных, впрочем, скоро отпустили. А в 2011-м ответственность за тот взрыв взял на себя Дмитрий Коновалов, расстрелянный по обвинению в организации взрыва в минском метро.

Мирослав Лозовский в течение нескольких последних дней сообщал всеми возможными средствами связи, что его аккаунт в "Фейсбуке" взломан, и некто от его имени распространяет фейковые призывы к участию в Дне Воли от имени несуществующего "Белого Легиона".

В ночь на среду был задержан также Андрей Дундуков, любитель экстремального туризма и альпинизма, в прошлом - оппозиционный активист.

Распространитель книг Алесь Евдахо был задержан неизвестными в штатском вечером 21 марта после церемонии вручения премий "Дебют" белорусского ПЕН-центра. Свидетель задержания Всеволод Стебурако, заместитель председателя Союза белорусских писателей, сообщает в "Фейсбуке", что ночью в квартире задержанного также был обыск, и родным Алеся сообщили, что причина задержания - подозрение в организации массовых беспорядков.

Что нашли при ночных обысках, и какие страшные предметы покажут вскоре по белорусскому телевидению, остается ожидать.

Были ли у задержанных ножи и кастеты?

Юные анархисты, неделю назад отметившиеся игрой на барабанах и критичными "кричалками" в адрес Лукашенко на демонстрации в День белорусской Конституции 15 марта, после брутальных задержаний наказаны административными арестами и выйдут на волю после 25 марта - белорусского Дня Воли.

Коллега-репортер, посетившая большую часть судебных заседаний, где выносили приговоры анархистам, возмущается: почему по белорусскому телевидению пугают обывателя обнаруженными у анархистов кастетами, ножами и газовыми баллончиками, если ни на одном из заседаний эти опасные предметы не фигурировали как вещественные доказательства и не повлияли на приговоры?

Бывший глава Белтелерадиокомпании Александр Зимовский, живущий теперь в России, объяснил белорусскому порталу Kyky.org пропагандистскую разницу между пугающей информацией и фактическими обвинениями.

"Пропаганда должна быть изощренной, иезуитской, если угодно. Даже самую черную и сомнительную с точки зрения достоверности информацию об оппонентах можно использовать так, чтобы ее невозможно было опровергнуть: она будет вкусной, и сами оппозиционные СМИ и ресурсы сделают вашу работу, растащив ваш контент на цитаты и ссылки", - рассказал Зимовский.

Впрочем, он заметил: "Кондовая пропаганда не может быть эффективной в стране с поголовным средним и высшим образованием. В случае с населением Беларуси к этому прибавляется еще и наличие советского жизненного опыта".

Зачем это надо?

Опыт последних лет, впрочем, настолько красноречив, что до сих пор обыгрывается в анекдотах и фотожабах, понятных пережившее белорусам. В 2006-м, например, накануне очередных президентских выборов, официальные СМИ тоже сообщали о боевиках из Украины, спецподготовке в спецлагерях... И об отравленной крысе, которую, по утверждению главы КГБ, боевик готовился бросить в минский водопровод, чтобы уморить столичное население.

Крыса сейчас вернулась интернет-мемом, "плавает" она и в сознании обывателя.

"Белорусские власти комбинацией методов - от дозированных репрессий до промывания мозгов - пытаются сбить волну протестов против декрета "о тунеядцах" и экономического обнищания населения. Во все пропагандистские поделки впихивают опасность Майдана - до сих пор события в соседней Украине помогали белорусским властям сдерживать недовольство населения экономическими невзгодами: скажите, мол, спасибо, что у нас крови нет", - отмечает аналитик "Белорусских новостей" Александр Класковский.

"Страшилки" рассчитаны на местную публику, внутреннее потребление. Но посольство Украины в Беларуси уже заявило, что обвинения в адрес граждан Украины о возможной причастности к экстремистской деятельности, унизительные определения в адрес Героев Небесной Сотни оскорбляют честь и достоинство украинских граждан и не способствуют поддержанию авторитета Беларуси как миролюбивой площадки для развития конструктивного диалога, нацеленного на поддержание добрососедских отношений с Украиной.

Глава литовского МИД Линас Линкявичюс назвал слова Лукашенко о возможной подготовке боевиков на территории Литвы высосанными из пальца небылицами.

День Воли

Место и время сбора на традиционную уличную акцию в День Воли, 25 марта, уже известно, хотя Мингорисполком еще не определился, разрешать акцию или нет (по закону, решение Мингорисполкома должно было быть предъявлено заявителям акции за пять дней до мероприятия, то есть 20 марта).

О Дне Воли извещают соцсети и самодельные объявления: "Бесплатная раздача соли!". В объявлениях шрифтом поменьше цитируются строки классика белорусской литературы Янки Купалы, ставшие призывом нынешних уличных акций: "Хлеба, соли, земли, воли!".

Аналитики и рядовые активисты критикуют лидеров оппозиционных структур, которые не могут договориться с Николаем Статкевичем - экс-кандидатом в президенты на выборах 2010 года, ярым оппонентом Лукашенко. Под давлением Запада Статкевич, арестованный после массовой акции протеста в день выборов 19 декабря 2010 года, был помилован Лукашенко и освобожден из мест заключения в августе 2015-го.

Статкевич заявил, что берет на себя ответственность за нынешнюю акцию в День Воли и, в зависимости от обстоятельств, определит формат и цели протестного шествия.

Организаторы - лидеры и активисты Объединенной гражданской партии, белорусских христианских демократов, партии Белорусского Народного Фронта, движения солидарности "Разам" - настаивают на согласованном и мирном сценарии.

Лишенный регистрации в Беларуси, но международно известный правозащитный центр "Весна" сообщает, что к утру 22 марта более 120 активных участников прошедших по всей стране "Маршей нетунеядцев" наказаны административными арестами, и День Воли проведут в камерах.

Среди арестованных - оппозиционные лидеры Анатолий Лебедько, Виталий Рымашевский, Павел Северинец, Юрась Губаревич.