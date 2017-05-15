Артемий Троицкий: Лукашенко лишился социальной поддержки в Беларуси

Конктракт между белорусским режимом и белорусским обществом под названием "чарка и шкварка" больше не работает, утверждает в своем комментарии ARU TV музыкальный критик и общественный деятель Артемий Троицкий.

По его словам, основанным на личных ощущениях, отношение белорусов к президенту страны Александру Лукашенко сильно изменилось.

Комментируя ситуацию, связанную с задержанием членов "Белого легиона" он утверждал, что все это шито белыми нитками.

"Дело "Белого легиона" в Беларуси настолько шито белыми нитками и настолько абсурдно, что вполне может соперничать с российскими случаями, таким как ловля покемонов в храме", - полагает российский музыкальный критик и общественный деятель Артемий Троицкий.

Напомним, что "Белый легион" - организация военно-патриотического направления, которое проводило тренировки и военно-спортивные игры. В отношении этой уже несуществующей организации (организация прекратила свое существование в 2000 году) в Беларуси было возбуждено уголовное дело. Эксперты утверждают, что это было сделано, возможно, для того, чтобы создать базу для торга политзаключенными со стороны белорусских властей.

Провластная газета "СБ.Беларусь сегодня" сообщила о возбуждении дела. Орган президентской администрации также сообщил, что через "Белый легион" прошли три-четыре сотни человек. "Боевой батальон! Физически крепкие люди, часть из них – бывшие и действующие сотрудники силовых структур, военнослужащие, профессионалы", – писала в начале апреля "СБ.Беларусь сегодня".

"Дело Белого легиона" появилось в канун массовых протестов белорусов весной этого года. Неназванная правоохранительными органами женщина сообщила в КГБ Беларуси сообщила о готовящихся массовых беспорядках, на что, как отмечают "Белорусские новости", КГБ не отреагировать не мог.

21 марта А.Лукашенко на могилевском предприятии "Кроноспан ОСБ" заявил, что правоохранители задержали боевиков с оружием, которые провоцировали массовые беспорядки. Как оказалось, "лагеря боевиков", о которых рассказывал А.Лукашенко, являются официально зарегистрированным военно-патриотическим лагерем под местечком Осиповичи.

Заявление Лукашенко о предстоящей вооруженной провокации вызвало замешательство официальных лиц и удивление экспертов. Однако затем последовали аресты, в том числе членов военно-патриотического клуба "Патриот", оппозиционной организации "Молодой фронт" и прекратившего 17 лет назад существование "Белого легиона". КГБ возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках, что наказывается арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.

"Эта организация закрылась в 2000 году, в 2000 году, то есть, можно сказать, 17 лет тому назад", - недоумевал А.Троицкий в комментарии на ARU TV.

"Потом Лукашенко понадобились новые жертвы, новые меры, кампании", - добавил он и рассказала, что в ходе своего последнего визита в Беларуси он наблюдал "серьезные сдвиги" среди населения.

"В общем можно сказать, что Лукашенко действительно до какого-то времени имел в Беларуси поддержку среди так называемого "простого народа". Диссиденты, оппозиция, естественно, существовали. Интеллигенция тоже существовала и была не в восторге от Лукашенко. Тем не менее, большинство белорусов относитьи с "батьке" по-доброму, поскольку существовал негласный контракт по названием "шкварка и чарка". Сейчас этот контракт завершился, экономическая ситуация довольно тяжелая, цены выросли. И отсношение к Лукашенко сейчас сильно изменилось. Этот конктракт явно больше не действует", - говорил А.Троицкий.

"Те же самые люди, которые 3-5 лет назад мне говорили, что Лукашенко - это очень даже подходящий вариант, сейчас хаяли Лукашенко как могли. То есть социальной поддержки Лукашенко в Беларуси лишился. Главная его поддержка теперь, как в типичных диктытурах, это силовики. И поскольку ситуация изменилась Лукашенко понадобились новые трюки. И тут вспомнили про "Белый легион", - отметил он.