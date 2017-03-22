Аналитик: блудный сын Лукашенко готов вернуться в "русский мир"

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ru.DELFI.lt
среда, 22 марта 2017 г. 12:26
Заявление белорусского президента Александра Лукашено о том, что в Литве, Польше и Украине якобы проходят подготовку "боевики" для осуществления провокаций в Беларуси говорит о том, что Минск намерен свернуть отношения с Западом.
© AFP / Scanpix

"Тот факт, что Лукашенко заявил о том, что "боевики", арестованные в Беларуси, готовились в Польше, Литве и Украине, говорит о том, что Минск собирается свернуть отношения с Западом", - написал у себя в Facebook руководитель Центра политических исследований и прогнозов в Варшаве Павел Усов

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"Видимо, не получив желаемых денег, Лукашенко готов, как блудный сын, вернуться в "русский мир". Это также означает, что власти в любой момент пойдут на жесткие репрессии по отношению ко всем, кто будет протестовать в Беларуси", - добавил он.

Аналитик: блудный сын Лукашенко готов вернуться в "русский мир"
© DELFI

Напомним, что вчера белорусский президент сделал ряд громких заявлений. Одно из них касалось мнимой подготовки "боевиков" в сопредельных с Беларусью странах. Вчера он также утверждал, что его волнуют попытки нагнетания обстановки в стране.

В последнее время по Беларуси прокатилась волна протестов на фоне введения так называемого "налога на тунеядцев". На 25 марта в Минске и по всей Беларуси намечены акции в честь Дня воли.

В Литве слова А.Лукашенко назвали "высосанной из пальца бессмыслицей". Так отреагировал на заявления белорусского президента глава МИД Линас Линкявичюс.

"Хотелось бы от главы государства слышать обоснованные заявления. В данном случае это высосанные из пальца небылицы", - сказал он во вторник агентству BNS.

Утверждения А.Лукашенко прозвучали также на фоне возобновившегося диалога с Западом. В Литве выразили надежду, что ситуация не повернет в своем развитии в худшую сторону. Комментируя ситуацию в Facebook П.Усов удивлен тому, сколько можно ошибаться насчет рельной ситуации в Беларуси.

"Я не знаю сколько еще нужно получить по головам, заплатить штрафов, отсидеть суток, чтобы понять, что с Лукашенко невозможно договориться, с ним невозможно и ненужно вести диалог и садиться за "круглый стол". За круглый стол его можно притащить только силой", - пишет аналитик.

"Все эти разговоры о "либерализации" и "демократизации" только дезориентируют, расслабляют общество и укрепляют власть. Она способна любой мирный протест превратить в побоище, а каждый гражданин, для этой власти - потенциальная угроза", - уверен П.Усов.

"И до тех пор, пока у людей окончательно не изменится представление о нынешнем режиме, который не способен на уступки и реальные диалоги, пока в стране и за рубежом будут оставаться "спасатели" и "отбеливатели" этой власти, то будет невозможно выработать иного подхода, иной методики борьбы с этим режимом.
Лукашенко был и остается угрозой для белорусских граждан, был и остается угрозой для Беларуси", - заключил он.

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