АН Беларуси планирует исследовать вопрос о статусе бело-красно-белого флага

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БелаПАН
пятница, 23 декабря 2016 г. 17:00
Национальная академия наук Беларуси собирается провести "научное исследование с целью выявления оригинальных архивных документов и материалов", которые ответили бы на вопрос о возможности придания бело-красно-белому флагу статуса нематериальной историко-культурной ценности.
© AFP/Scanpix

Об этом сказано в ответе Министерства культуры на обращение "Молодого фронта".

27 октября активисты "Молодого фронта" (зарегистрирован в Чехии) передали в Министерство культуры 10 тысяч 540 подписей, собранных под обращением о придании бело-красно-белому флагу статуса нематериальной историко-культурной ценности.

В ответе, который получил 23 декабря при посещении Минкультуры один из лидеров "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич, говорится, что в представленном предложении "не содержится документального его обоснования", а также "полной, точной и качественной фиксации графическими средствами элемента, которому предлагается придать статус историко-культурной ценности". Кроме того, отмечает Минкультуры, "отдельные факты не подкреплены документальными источниками, что не позволяет принять их в качестве обоснования необходимости придания статуса нематериальной историко-культурной ценности предложенному элементу".

В связи с этим министерство передало предложение о придании статуса нематериальной ценности бело-красно-белому флагу в Национальную академию наук. В соответствии с законодательством НАН может провести "научную обработку нематериального проявления творчества человека и определить его соответствие одному или нескольким критериям отбора для придания статуса историко-культурной ценности".

При этом сообщается, что Министерство культуры уже получило из НАН информацию, согласно которой для подготовки научного обоснования коллективного предложения граждан "необходимо провести обстоятельное научное исследование с целью выявления оригинальных архивных документов и материалов, что требует продолжительной работы ученых и соответствующих финансовых расходов". Представители Академии наук также отметили, что "исполнение этой работы будет осуществляться с учетом выделения средств на научные исследования в новом финансовом году".

Комментируя полученный ответ, Дашкевич, с одной стороны, выразил удивление по поводу "глупости формулировок", а с другой — увидел положительный момент в обещании НАН провести работу по изучения вопроса. При этом он предлагает всем "хорошо поработать над тем, чтобы расширить круг патриотов нашего настоящего флага".

Бело-красно-белый флаг и герб "Погоня" были узаконены в качестве государственной символики 19 сентября 1991 года Верховным Советом 12-го созыва. 14 мая 1995 года по инициативе Александра Лукашенко прошел референдум, в результате которого эти государственные символы заменили флагом и гербом, созданными на основе символики БССР.

БелаПАН
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