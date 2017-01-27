Алкогольные итоги 2016 года: что пьют белорусы?

Алкогольные компании Беларуси реализуют свою продукцию в основном на внутреннем рынке, а потому ситуация в отрасли напрямую зависит от платежеспособного спроса со стороны населения. При этом снижение реальных доходов граждан не означает схлопывание производства алкоголя. Когда денег у потребителей становится меньше, спросом начинают пользоваться более дешевые напитки.

Производство водки выросло. Хорошо, что не «Боярышника»

Рынок алкогольных напитков Беларуси имеет достаточно устоявшуюся структуру производства и потребления, и радикальных изменений в этой сфере не наблюдается.

Лидером среди крепких алкогольных напитков на белорусском рынке остается водка. В 2016 году отечественные предприятия изготовили ее 9,1 млн дал (на треть больше, чем в 2015-м). Значительные объемы производства в Беларуси также приходятся на вина. В 2016-м выпуск плодовых вин составил 5,1 млн дал, натуральных виноградных — 2,6 млн дал, игристых — 1,5 млн дал.

Также в числе напитков, которые получили распространение в Беларуси, можно выделить настойки — в 2016-м объем их выпуска составил свыше 650 тыс. дал.

В то же время таких крепких алкогольных напитков как коньяк, ром и виски в Беларуси производится относительно мало. Например, годовой объем выпуска коньяка в 2016-м сложился на уровне 239 тыс. дал, что почти в 40 раз меньше, чем объем производства водки.

Впрочем, в такой структуре белорусского алкогольного рынка нет ничего удивительного.

«Водку намного дешевле производить, чем другие крепкие напитки. Сырья для производства водки (спирта-ректификата) на белорусском рынке предостаточно. В то же время объемы коньячного спирта в стране ограничены, сроки производства коньяка длительные, а платежеспособный спрос на дорогие крепкие алкогольные напитки у нас низкий», — рассказал БелаПАН эксперт рынка крепких алкогольных напитков Евгений Марьюшич.

В такой ситуации, полагает он, вполне закономерно, что водка как самый дешевый продукт (в пересчете на чистый спирт) оказалась самым распространенным крепким алкогольным напитком в Беларуси.

Бороться с засильем водки на внутреннем рынке путем повышения цен абсолютно бессмысленно, считает эксперт.

«Сегодня, на фоне снижения реальных доходов населения, абсолютно не время повышать акцизы и цены на алкогольные напитки. Если люди не смогут, учитывая цену, купить алкогольные напитки в магазине, они начнут искать альтернативу, и пример России показал, к чему это приводит», — отметил Евгений Марьюшич.

Как недавно заявил вице-премьер России Александр Хлопонин, спиртосодержащие лекарства (в частности, «Боярышник») и лосьоны занимают пятую часть алкогольного рынка России.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, реагируя на ситуацию в России в конце декабря, когда в Иркутске спиртосодержащим веществом насмерть отравилось 78 человек, потребовал прекратить всякое «баловства с налогами на спиртное» и попросил не «толкать население к тому, чтобы пить «Боярышник».

При этом задачу сократить объем потребления водки на внутреннем рынке государство пока не ставит.

«К сокращению потребления дешевого алкоголя приведет только рост благосостояния населения. Иначе эту ситуацию не исправить», — подчеркивает Евгений Марьюшич.

Пивные тренды и ожидания на 2017 год

Пиво (в пересчете на спирт) всегда было в Беларуси гораздо более дорогим напитком, чем водка. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в 2016 году, когда доходы населения не росли, потребление ячменного напитка осталось на уровне 2015 года.

«Действительно, за январь-декабрь 2016 года было реализовано 33667,6 тысячи дал белорусского пива против 33632,4 тысячи дал в 2015 году. Как видите, разница минимальная. Если предположить, что в декабре 2016-го объем импорта пива кардинально не изменился, то общий объем (реализация белорусского пива плюс фактически ввезенный импорт) будет ниже на 1,5%, чем показатель 2015 года», — рассказала БелаПАН директор по продажам «Лидского пива» Алена Авдеенко.

Наблюдатели констатируют, что в 2016 году на внутреннем рынке Беларуси вырос спрос на пиво эконом-сегмента.

«В 2016 году увеличивалось производство пива в ПЭТ-таре, а выпуск ячменного пива в стекле сократился, что указывает на повышение спроса со стороны населения на продукцию эконом-сегмента. Учитывая, что реальные доходы населения в прошлом году снизились, это вполне закономерная тенденция», — отметил в комментарии для БелаПАН эксперт пивного рынка Михаил Чеченев.

Участники рынка, а также независимые эксперты сходятся во мнении, что объем внутреннего потребления пива в 2017 года существенно не изменится по сравнению с 2016-м годом — для этого отсутствуют экономические предпосылки.

Тем не менее, рост продаж пива на внутреннем рынке отдельные белорусские производители все-таки планируют и намерены увеличить реализацию продукции как в эконом-сегменте, так и в премиальном.

«Расти вполне можно в обоих сегментах. Понятно, что массовый эконом в объемной доле составляет больше, и потребителю нужны новинки и в том, и в другом сегменте. Но существенного роста можно достичь и в премиуме, если новинки нашей компании смогут заместить импортные аналоги», — полагает Алена Авдеенко.

Эксперты рынка констатируют, что определенная ниша для премиальных сортов пива в Беларуси действительно существует.

«Представители среднего класса чаще бывают за границей и знакомы с премиальными марками, и поэтому спрос на пиво премиум-сегмент на белорусском рынке будет. Жаль только, что средний класс наш пока не растет, поэтому для серьезного увеличения внутреннего спроса на премиальную продукцию, и в целом на пиво, пока нет оснований», — говорит Михаил Чеченев.

Такой сценарий развития событий в качестве базового на 2017 год закладывают и производители.

«По нашим прогнозам, в текущем году рынок пива в Беларуси сократится, но незначительно, ориентировочно на0,2%. На наш взгляд, рост на не растущем белорусском рынке будет возможен за счет усиления борьбы с конкурентами и, следовательно, перераспределения долей», — полагает Алена Авдеенко.

Интрига состоит в том, какое именно пиво удастся успешно в этом году продавать пивоварам.

«На передовые позиции на рынке (по объему выпуска) может выйти крепкое пиво. Почему крепкие? Потребитель в ряде случаев думает о получении не только удовольствия, но и алкогольного удовлетворения. При недостатке денежных средств такое поведение особенно характерно», — говорит Михаил Чеченев.

Справедливости ради стоит отметить, что производители пытаются выводить на белорусский рынок также премиальные сорта пива. Достаточно посетить веб-сайты белорусских пивоваров, чтобы убедиться в этом.

Так что широкий выбор спиртных напитков на алкогольном рынке страны сохраняется, и пить при любой ситуации в экономике белорусы будут. От уровня доходов зависит — что именно окажется на столе.