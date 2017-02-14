Алексиевич заплатила Беларуси налог с Нобелевской премии

В прошлом году Министерство налогов и сборов Беларуси сообщило, что освободит единственного нобелевского лауреата в Беларуси от оплаты данного налога может только президент страны Александр Лукашенко специальным указом, пишет newsru.com

Алексиевич получила восемь миллионов миллионов шведских крон (около 970 тысяч долларов) в качестве денежной премии. Подоходный налог в Беларуси составляет 13%. Алексиевич заявила, что никто в мире не платит налог с Нобеля, но обращаться к Лукашенко в этой связи она не стала.

"Достоинство дороже", - пояснила она "Радые Свабоды".

При этом писательница отметила, что около 100 000 долларов из премии она потратила на благотворительность, но по белорусскому законодательству это не учитывается в подоходный налог.

Алексиевич стала лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2015 году. Лукашенко тогда поздравил ее через пресс-службу, а Минобразования страны решило вернуть ее произведения в школьную программу.

На пресс-конференции в октябре писательница, затрагивающая острые социальные темы и критически оценивающая некоторые аспекты государственной политики в Беларуси, заявила, что власть "делает вид", что Алексиевич нет.

Она добавила, что в родной стране ее "нигде не печатают" и она не может нигде выступать.