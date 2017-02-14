Алексиевич заплатила Беларуси налог с Нобелевской премии

 (5)
NEWSru.com
вторник, 14 февраля 2017 г. 12:48
Белорусская писательница Светлана Алексиевич заплатила родному государству 197 000 евро подоходного налога из полученной ею Нобелевской премии по литературе, сообщает агентство "Белсат".
© Reuters/Scanpix

В прошлом году Министерство налогов и сборов Беларуси сообщило, что освободит единственного нобелевского лауреата в Беларуси от оплаты данного налога может только президент страны Александр Лукашенко специальным указом, пишет newsru.com

Алексиевич получила восемь миллионов миллионов шведских крон (около 970 тысяч долларов) в качестве денежной премии. Подоходный налог в Беларуси составляет 13%. Алексиевич заявила, что никто в мире не платит налог с Нобеля, но обращаться к Лукашенко в этой связи она не стала.

"Достоинство дороже", - пояснила она "Радые Свабоды".

При этом писательница отметила, что около 100 000 долларов из премии она потратила на благотворительность, но по белорусскому законодательству это не учитывается в подоходный налог.

Алексиевич стала лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2015 году. Лукашенко тогда поздравил ее через пресс-службу, а Минобразования страны решило вернуть ее произведения в школьную программу.

На пресс-конференции в октябре писательница, затрагивающая острые социальные темы и критически оценивающая некоторые аспекты государственной политики в Беларуси, заявила, что власть "делает вид", что Алексиевич нет.

Она добавила, что в родной стране ее "нигде не печатают" и она не может нигде выступать.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Беларусь

Пойдет ли Лукашенко путем Ярузельского? (3)

Пойдет ли Лукашенко путем Ярузельского?
Чтобы дело не свелось к имитации круглого стола, оппозиция и гражданское общество Беларуси должны быть выведены из политического гетто, пишет обозреватель Александр Класковский в интернет-газете naviny.by

Алексиевич заплатила Беларуси налог с Нобелевской премии (5)

Алексиевич заплатила Беларуси налог с Нобелевской премии
Белорусская писательница Светлана Алексиевич заплатила родному государству 197 000 евро подоходного налога из полученной ею Нобелевской премии по литературе, сообщает агентство "Белсат".

Сергей Михалок и Brutto начали тур по Беларуси

Сергей Михалок и Brutto начали тур по Беларуси
Стартовал тур группы Brutto по Беларуси с программой Double Hot. 10 февраля Сергей Михалок и компания выступили в Барановичах, а 11 февраля зажигали для нескольких тысяч поклонников в брестском Ледовом дворце.

В аэропорту Минска встретили первых туристов, прибывших в Беларусь без виз (1)

Belavia avialinijų lėktuvas
В национальном аэропорту Минск в Беларуси 12 февраля состоялась церемония встречи первых иностранных туристов, прибывших в Беларусь с вступлением в силу пятидневного безвизового режима для граждан 80 государств, пишет агентство БелаПАН.

Украинскому писателю Сергею Жадану разрешили остаться в Беларуси (12)

Serhijumas Žadanas
Украинскому писателю и поэту Сергею Жадану разрешили остаться на территории Беларуси, несмотря на наличие его имени в российских "черных списках".
Facebook друзья
Rambler's Top100