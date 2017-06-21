Алексиевич объяснила свой запрет на публикацию интервью для Regnum

«Ему было важнее зафиксировать свою позицию. Мне стало неинтересно. Я этого интервью больше не хотела ни в каком варианте, поскольку это уже нельзя было назвать ни интервью, ни диалогом. Это был разговор с глухим», — сказала Алексиевич.
По ее словам, она была уверена, что дает интервью для издания «Деловой Петербург». В конце интервью она запретила его печатать. «Радио свобода» пишет, что «Деловой Петербург» с уважением отнесся к ее позиции и не стал его публиковать, тогда журналист отнес материал в Regnum.
Алексиевич отметила, что ее слова «перевернули, переиначили». Писательница считает, что публикация аудиозаписи разговора с журналистом позволила бы восстановить точную картину.
Руководитель агентства Модест Королев заявил «Радио Свобода», что готов опубликовать запись интервью, если об этом попросит сама Алексиевич.
Regnum 19 июня опубликовало интервью с Алексиевич. Во время него писательница заявила, что запрещает журналисту его публиковать.
Позже ИА Regnum сообщило, что «Деловой Петербург» уволил «по соглашению сторон» журналиста Сергея Гуркина, который брал интервью у Алексиевич. Агентство пишет, что Гуркин сотрудничал с Regnum по договоренности с руководством «Делового Петербурга». Решение о его увольнении было принято после того, как он отказался договариваться с редакцией агентства о снятии текста.
Regnum также утверждает, что Алексиевич не говорили, что текст будет опубликован в «Деловом Петербурге». Этот вопрос в ходе разговора не обсуждался.