Алексиевич объяснила свой запрет на публикацию интервью для Regnum

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Телеканал "Дождь"
среда, 21 июня 2017 г. 17:55
Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич объяснила, почему запретила печатать интервью, которое было опубликовано информационным агентством Regnum. Об этом писательница рассказала «Радио Свобода».
Светлана Алексиевич
© Reuters/Scanpix

«Ему было важнее зафиксировать свою позицию. Мне стало неинтересно. Я этого интервью больше не хотела ни в каком варианте, поскольку это уже нельзя было назвать ни интервью, ни диалогом. Это был разговор с глухим», — сказала Алексиевич.

По ее словам, она была уверена, что дает интервью для издания «Деловой Петербург». В конце интервью она запретила его печатать. «Радио свобода» пишет, что «Деловой Петербург» с уважением отнесся к ее позиции и не стал его публиковать, тогда журналист отнес материал в Regnum.

Алексиевич отметила, что ее слова «перевернули, переиначили». Писательница считает, что публикация аудиозаписи разговора с журналистом позволила бы восстановить точную картину.

Руководитель агентства Модест Королев заявил «Радио Свобода», что готов опубликовать запись интервью, если об этом попросит сама Алексиевич.

Regnum 19 июня опубликовало интервью с Алексиевич. Во время него писательница заявила, что запрещает журналисту его публиковать.

Позже ИА Regnum сообщило, что «Деловой Петербург» уволил «по соглашению сторон» журналиста Сергея Гуркина, который брал интервью у Алексиевич. Агентство пишет, что Гуркин сотрудничал с Regnum по договоренности с руководством «Делового Петербурга». Решение о его увольнении было принято после того, как он отказался договариваться с редакцией агентства о снятии текста.

Regnum также утверждает, что Алексиевич не говорили, что текст будет опубликован в «Деловом Петербурге». Этот вопрос в ходе разговора не обсуждался.

Телеканал "Дождь"
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Алексиевич объяснила свой запрет на публикацию интервью для Regnum (2)

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Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич объяснила, почему запретила печатать интервью, которое было опубликовано информационным агентством Regnum. Об этом писательница рассказала «Радио Свобода».

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