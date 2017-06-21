Алексиевич объяснила свой запрет на публикацию интервью для Regnum

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич объяснила, почему запретила печатать интервью, которое было опубликовано информационным агентством Regnum. Об этом писательница рассказала «Радио Свобода».

«Ему было важнее зафиксировать свою позицию. Мне стало неинтересно. Я этого интервью больше не хотела ни в каком варианте, поскольку это уже нельзя было назвать ни интервью, ни диалогом. Это был разговор с глухим», — сказала Алексиевич.

По ее словам, она была уверена, что дает интервью для издания «Деловой Петербург». В конце интервью она запретила его печатать. «Радио свобода» пишет, что «Деловой Петербург» с уважением отнесся к ее позиции и не стал его публиковать, тогда журналист отнес материал в Regnum.

Алексиевич отметила, что ее слова «перевернули, переиначили». Писательница считает, что публикация аудиозаписи разговора с журналистом позволила бы восстановить точную картину.

Руководитель агентства Модест Королев заявил «Радио Свобода», что готов опубликовать запись интервью, если об этом попросит сама Алексиевич.

Regnum 19 июня опубликовало интервью с Алексиевич. Во время него писательница заявила, что запрещает журналисту его публиковать.

Позже ИА Regnum сообщило, что «Деловой Петербург» уволил «по соглашению сторон» журналиста Сергея Гуркина, который брал интервью у Алексиевич. Агентство пишет, что Гуркин сотрудничал с Regnum по договоренности с руководством «Делового Петербурга». Решение о его увольнении было принято после того, как он отказался договариваться с редакцией агентства о снятии текста.

Regnum также утверждает, что Алексиевич не говорили, что текст будет опубликован в «Деловом Петербурге». Этот вопрос в ходе разговора не обсуждался.