Алексиевич давала интервью "Деловому Петербургу", а напечатал его "Регнум"

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Белорусские новости
вторник, 20 июня 2017 г. 18:23
Интервью лауреата Нобелевской премии, белорусской писательницы Светланы Алексиевич, опубликованное, несмотря на ее запрет, агентством «Регнум», давалось для издания «Деловой Петербург». Об этом Светлана Алексиевич сообщила корреспонденту БелаПАН.
Светлана Алексиевич
© Reuters / Scanpix

Вечером 19 июня одиозное агентство «Регнум» опубликовало материал под заголовком «Вы просто набор пропаганды»: запрещенное и откровенное интервью Алексиевич» под авторством обозревателя «Регнума» Сергея Гуркина.

Судя по тексту, разговор велся в провокационной манере и касался преимущественно отношения писательницы к войне в Украине. После очередного вопроса, касающегося Крыма и Юго-Востока Украины, писательница предложила прекратить «идиотское интервью» и запретила его печатать.

Светлана Алексиевич подтвердила БелаПАН факт разговора с журналистом, но подчеркнула, что давала интервью для газеты «Деловой Петербург».

«Да, интервью было, приходил корреспондент. Но когда мы начали говорить, я поняла, что это провокация», — рассказала писательница.

Алексиевич подтвердила, что действительно запретила обнародовать интервью, и, по ее информации, узнав об этом, редакция «Делового Петербурга» отказалась от публикации.

После этого, как предполагает писательница, автор решил разместить интервью на другом ресурсе. На вопрос, не исключает ли она, что интервью изначально задумывалось для публикации на «Регнуме», Алексиевич ответила: «Думаю, что нет. А вообще — не знаю. Россия сегодня настолько сложная страна».

Сейчас писательница обсуждает со своим литературным агентом, какие действия можно предпринять в связи с публикацией запрещенного интервью. Алексиевич не исключает, что этот случай повлияет на ее дальнейшее взаимодействие с журналистами — в первую очередь российскими.

«Я уже никому из них верить не могу. Там (в России. — БелаПАН) даже с друзьями говорить сложно. Даже если кто-то хочет сохранить дружбу, говорит: «Светлана, ты в одном лагере, я — в другом», — отметила Нобелевский лауреат.

Белорусские новости
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