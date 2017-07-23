Активистку Femen, оголившую грудь перед Лукашенко, освободили под подписку о невыезде

Об этом у себя в Facebook сообщил адвокат девушки Ярослав Яценко.

Такое решение сегодня принял Печерский районный суд Киева удовлетворив ходатайство прокуратуры освободить активистку из-под ареста.

Адвокат Диаш настаивал на том, что девушку стоит освободить без каких-либо условий. Ярослав Яценко считает, что поведение его подзащитной нужно рассматривать как политический протест, а не как хулиганство.

«Нет никаких доказательств того, что она будет уклоняться от следствия. Она будет принимать участие во всех действиях, чтобы доказать свою невиновность», — цитирует слова адвоката «Радыё Свабода».

Действия Анджелины Диаш квалифицировали как хулиганство с отягчающими обстоятельствами — сопротивление сотрудникам полиции. Украинский Уголовный кодекс предусматривает по этой статье санкцию от двух до пяти лет лишения свободы.

Сама девушка на суде заявила, что «никого не хотела обидеть и ни на кого не нападала». Диаш добавила, что не оказывала сопротивления, когда ее выводила охрана, и не видит никакого преступления в своих действиях, пишет strana.ua.

«Я не удивлена в том плане, что нужно для Лукашенко показать, как у нас здесь жестко, но это несправедливо. Вы сегодня услышали почему. То есть я абсолютно с этим не соглашусь. Но я выполню то, что сказал суд. Но я просто в шоке, потому что хотелось какой-то справедливости в нашей стране. За то, за что мы умирали и за что боролись. Демократическая страна, и можно высказывать свое мнение свободно. В любом виде протеста. Я просто шокирована на самом деле», — сказала Анджелина Диаш журналистам после суда.

Ночь активистка провела в изоляторе временного содержания.

Подделка удостоверения, по которому она попала на встречу президентов, также может иметь юридические последствия.