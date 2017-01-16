23 года назад президент США Клинтон посетил Беларусь

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Белорусские новости
понедельник, 16 января 2017 г. 14:24
15 января 1994 года 42-й президент США Билл Клинтон посетил Беларусь. Это был первый, остающийся пока и последним, визит главы американского государства в нашу страну после обретения независимости.
© Facebook nuotr.

Визит Билла Клинтона был ответным — в июле 1993 года США посетил председатель Верховного Совета Станислав Шушкевич, пишут Naviny.by.

Начало 90-х, как отмечают сейчас многие политологи, было едва ли не самым продуктивным временем в отношениях Беларуси и США. В 1992 году в Минске открылось посольство США, а в 1993 году — белорусское посольство в Америке.

Клинтон провел в Минске около шести часов. Прилетал в Беларусь американский президент на самом большом пассажирском самолете из тех, что приземлялись в «Минск-2» (Boeing 747-200).

Во время визита Клинтон успел пообщаться с молодежью в зале Академии наук Беларуси, побывал в Куропатах, а также подписал договор о взаимной защите инвестиций.

В одном из документальных фильмов, посвященных визиту Клинтона, звучала такая цитата американского президента, переведенная на белорусский язык. «Спадзяюся, вы будзеце помніць, што Амерыка з вамі, мы верым у вашу мужнасць, у вашу будучыню. Спадзяюся, што наша партнёрства працягнецца вельмі доўга і прынясе вам мір і росквіт, якога я жадаю вашай краіне».

Белорусские новости
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